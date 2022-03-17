北市士林區福林橋，17日上午交通尖峰時刻，一輛小貨車側翻躺在路中，佔據3線道，造成中山北路5段車輛回堵，員警到場後，立即疏導交通，引導往天母方向車輛從慢車道依序上橋，並通知工程車到場排除意外，還好小貨車駕駛輕傷，送醫包紮並無大礙，無酒駕。

警方表示，25歲林姓小貨車駕駛，今上午9點2分，正要開上福林橋，不慎自撞中央分隔島後，翻覆側躺在路中，警消到場後，發現林男身體多處擦挫傷，並無生命危險，經送榮總檢查，並無大礙。