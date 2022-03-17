北市小貨車自撞分隔島 翻覆側躺路中央駕駛輕傷 14:312022/03/17 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市福林橋17上午9時，林姓男子駕駛小貨車擦撞中央分隔島後側翻躺在路中造成後方車量回賭。（李文正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區福林橋，17日上午交通尖峰時刻，一輛小貨車側翻躺在路中，佔據3線道，造成中山北路5段車輛回堵，員警到場後，立即疏導交通，引導往天母方向車輛從慢車道依序上橋，並通知工程車到場排除意外，還好小貨車駕駛輕傷，送醫包紮並無大礙，無酒駕。 警方表示，25歲林姓小貨車駕駛，今上午9點2分，正要開上福林橋，不慎自撞中央分隔島後，翻覆側躺在路中，警消到場後，發現林男身體多處擦挫傷，並無生命危險，經送榮總檢查，並無大礙。 台88萬丹驚悚車禍 女駕駛行進中遭鐵片當場砸死 北宜黃牌重機失控滑大貨車底 差前輪僅5公分險爆頭 #小貨車 #福林橋 #駕駛 #到場 #翻覆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 停車未拉手煞車 營大貨車衝撞安全島及路樹 15:012022/03/14 社會 酒後駕車不應該 轉彎逆向碰撞遭警逮 09:112022/03/14 社會 男拒檢還危險駕駛連撞3車 車頭毀了慘卡分隔島遭逮 22:322022/03/14 社會 台一線三重高架成爛泥道 砂石車沿路掉廢土 車流塞到北車 14:172022/03/16 社會 重機男遭逼車「按喇叭提醒」曳引車駕駛竟持鐮刀幹譙 22:452022/03/16 社會 北宜黃牌重機失控滑大貨車底 差前輪僅5公分險爆頭 12:182022/03/17 社會 國道施工車遭後車追撞釀死傷 原來是「駕駛輔助系統」惹禍 17:202022/03/15 生活 吊車撞倒號誌燈桿分離零件碎 非申請時間上路駕駛慘了 10:422022/03/15 社會 700萬賓士大G又GG了 男喝4杯威士忌將愛車開進小巷卡死 21:302022/03/16 社會 救援畫面曝！1歲兒溜出門遭回收車輾斃 爸煮晚餐聞訊崩潰 21:262022/03/15 社會 偷車賊遇警攔查衝撞警車後逃逸 自知難逃法網隔日狼狽投案 17:342022/03/14 社會 國3大溪段聯結車撞小貨車「鐵板散落車道」1人不適送醫 14:542022/03/15 社會 宜蘭大同發生死亡車禍 小貨車滑落邊坡駕駛送醫不治 21:442022/03/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。