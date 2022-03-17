隨著經濟擺脫防疫封鎖的衝擊，紐西蘭去年第四季國內生產毛額（GDP）重返增長，經濟學家表示，這項數據支持該國央行將進一步升息的預期。

紐西蘭統計局周四公布，2021年第四季GDP季增3.0%，略低於經濟學家預估的季增3.2%，但較第三季修正後的季減3.6%顯著好轉，當時的防疫封鎖措施使經濟活動受到重創。

紐西蘭央行上個月預測去年第四季GDP季增率為2.3%。

與前年同期相比，第四季GDP成長3.1%，扭轉第三季的年減0.3%，但低於經濟學家預估的年增3.3%。

澳盛銀行出具報告指出，去年第四季GDP反映穩健的經濟，即使這是受到強大的激勵所致。經濟前景存在許多的不確定性，但主要的問題在於通膨持續攀升，將迫使紐西蘭央行進一步收緊政策。

自去年10月以來，紐西蘭央行已經升息三次。

Capital Economics經濟學家Ben Udy表示，去年第四季經濟反彈力道超出紐西蘭央行預期，將促使該央行繼續升息。