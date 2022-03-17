2050淨零排放已是國家目標，根據農委會預估，農業部門2040年即可達到淨零排放，立委曾銘宗質疑，農委會至今尚未有詳細評估金費，卻敢保證2040年就可以達到淨零排放。農委會表示，農業部門有碳匯優勢，一定可以在2040年達到目標，今年預估投入60億金費在淨零與調適項目。

根據統計，2019年全國溫室氣體排放量為2億8706公噸，排放量佔比最高者為製造部門51.37％；其次為住商部門19.38％；農業部門2.22％，僅高於環保部門。

農委會表示，農業部門2040年將減少溫室氣體排放50％，例如透過農機電動化比例100％、低碳畜禽與漁業生產模式、農業循環技術，以及提高國產材利用、建構負碳農法等，目標2040年可增加1000萬公噸碳儲量，預計2040年可達淨零排放，比國家目標提早10年達成。

立法院經濟委員會今(17)日邀請行政院農委會、中經院、中研院就「農業淨零排放現況、展望以及達成農業部門負碳排之可能性評估」進行報告，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗表示，農委會宣稱可以提早在2040年達成淨零碳排，但農委會至今還沒評估整體經費，結果就宣稱2040年要淨零排放，「你放X啊？多少錢說不出來就訂目標，太荒謬了」！

陳吉仲表示，會針對既有預算調整來執行，2040年淨零排放目標一定可以達到，甚至還能達到負碳。

「你敢保證我不敢聽啦」！曾銘宗指出，過年前你也保證不缺蛋，現在還敢保證到2040年，過年期間陳主委說買得到蛋，結果我就買不到蛋，之後陳主委還在臉書承認每天用蛋缺口200萬顆，「陳主委的保證根本沒用，不要打臉自己」。當陳吉仲想進一步解釋時，就被曾銘宗要求下台。

農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達表示，農業部門有造林、土壤、有機質、生物碳，與其他部門相比，農業部門最有本錢的地方就是碳匯，2040年淨零碳排一定能達到。

莊老達指出，今年金費在推動淨零排放還要盤點，但包括調適與淨零相關金費大約60億，明年也會增加兩個中鋼科技研究計畫，總計有4億元，很多工作都是延續性進行，明年經費也已經有初步想法，但還沒編列。