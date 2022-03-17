原七賢國中舊校舍使用機關「財團法人國家科技研究院台灣海洋科技研究中心」已於15日搬離至興達港。（袁庭堯攝）

「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收案」16日正式通過內政部審議，高雄市政府17日舉行七賢國中舊址既有舊校舍拆除工程動工儀式，預計6月底前完工。屆時國家住宅及都市更新中心將比照林口「國家選手村」社宅案、打造複合型社會住宅，除安頓城中城災民之外，還提供社會照顧系統及年輕新創者上千個工作機會。

依據都市計畫，原城中城大樓所在地將改建成公園，鄰近的建築物也將透過都發局執行「府北里環境再生計畫」、進行牆面整建維護更新。七賢國中舊址東側土地，0.62公頃成為公辦社會住宅基地，0.58公頃則是「抵價地」。

高市府規劃，跨區區段徵收總面積約為1萬5083平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2756平方公尺，與七賢國中舊址東側部分1萬2327平方公尺。地政局2021年11月透過問卷調查徵詢390位土地及建物所有權人意見，問卷回收率95％，其中同意辦理區段徵收的地主人數佔88％，土地面積比率超過9成。

未來國家住都中心將在七賢國中舊址東側土地打造600戶社會住宅，城中城大樓無房屋所有權的住戶可優先租住，也將提供1500坪日照中心等各式社福設施，此外更有1000坪青年共創空間，打造優質生活環境，創造當地就業機會，讓老舊社區蛻變重生。

副市長林欽榮表示，原七賢國中舊校舍使用機關「財團法人國家科技研究院台灣海洋科技研究中心」已於15日搬離至興達港，未來國家住都中心將斥資30多億元、比照林口「國家選手村」社宅案規格，1500多坪社福設施可提供日照、長照、托嬰等服務，1000坪青創空間則提供出租服務，也能提供1000多個工作機會。

為降低舊校舍拆除過程對周邊居民生活起居的影響，地政局12日上午邀請當地里民召開拆除工程施工前說明會，承諾每日按規定時間施工，週末停工或僅進行低噪音工程，此外廢棄物清運路線、安全衛生作為及減少揚塵、噪音等環境保護措施也會嚴格落實。

為了避免城中城拆除工程造成的噪音、揚塵的擾民事件再發生，地政局長陳冠福表示，會請前金區公所落實敦親睦鄰，例如致贈耳塞，同時監督包商執行灑水、架設防塵網等工安環保作為，盼當地居民包容與體諒。

前金區新生里康文展表示，施工時間將居中扮演工務單位和里民間的協調角色，希望社會住宅中的社福機構、空間，能為里民帶來更好的福利。