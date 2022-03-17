工研院將在4月12日舉辦的「打造淨零時代競爭力」論壇暨技術特展，不僅展示高達30項跨域節能減碳技術，更分享各種產業朝向低碳升級轉型的關鍵密碼，讓產業一次掌握邁向2050淨零碳排的轉型利器。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，後疫情時代下遠距協作、遠距商務及居家工作逐漸成為常態，再加上虛擬經濟、元宇宙熱潮等因素，預期將持續推升全球資料運算量，帶動更多資料中心建置，而應用多樣化的發展趨勢也讓資料中心朝向微型化、邊緣化，更靠近應用端，成為市場發展趨勢。此外，AIoT萬物聯網等多元應用也有機會帶動臺灣5G專網所需邊緣運算供應鏈的成長。有鑑於市場需求，工研院投入前瞻研發，與日本電信商攜手成功打造「沉浸式冷卻邊緣資料中心」，串聯日本、美國、臺灣相關供應鏈，如伺服器、電腦設備、伺服器系統冷卻槽、冷卻液、監控軟體系統等，打造全套解決方案，並成功測試在亞熱帶氣候下之營運。

為了解決資料中心伺服器散熱難題，工研院攜手臺灣伺服器系統廠商共同與日本電信商合作打造「沉浸式冷卻邊緣資料中心」，是將伺服器浸泡於冷卻率高的非導電液體，由於液體的散熱效果優於傳統的空氣冷卻，再加上液體透過循環冷卻方式，讓液體降溫回流再繼續吸收熱能，提升能源效率，搭配特殊冷熱通道設計，有效解決高密度、高效能伺服器的散熱難題，並提升能源使用效率和佈署彈性。工研院更與臺灣雲端協會會員合作，建置系統之電力使用效率PUE值（Power Usage Effectiveness；PUE）達到平均1.17，優於傳統機房的1.6，單一機櫃之耗電量減少43％、使用空間少60％，今年也將進入商用場域服務驗證。

此技術有五大特色，其一，伺服器高密度配置，相對傳統空氣冷卻需預留空間讓空氣對流，此技術即可節省空間，提高伺服器排列密度，提升資料中心單位空間運算力；其二，輔助自然冷卻，結合通風窗、排風扇和特殊空間通道設計，有效導入外氣，排出熱能，強化自然環境冷卻效果，取代傳統氣冷，達到節能目的；第三，高維修便利性，採用單相冷卻技術（Single-phase Coolant），相對一般雙相沉浸式冷卻，單向冷卻系統不必完全密封，維修時冷卻資源不易損耗；第四，快速布署，以「貨櫃型」模組化，三個月內可快速布署或擴建；最後，監控軟體系統，即是透過人性化界面管理，不只確保IT設備能在正常溫度下操作，還能細部調整機房內每個可以控制的單元，以最低程度調動輔助冷卻設備控制方式達到理想的溫度，達到更好的能源使用效率，並可事先預測未來可能的溫度走勢，在第一時間就做出反應，讓IT人員可遠端即時掌握資料中心設備健康程度。