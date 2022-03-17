受新冠肺炎疫情影響，不少民眾已整整2年未入境台灣，依法必須遷出戶籍，除了沒健保，更喪失年底九合一選舉投票權。國民黨今天表示，據統計近20萬人遭除籍，影響範圍非常大，而這些被除籍的民眾，不是只有國民黨的票源，有很多人支持民進黨，呼籲行政院長蘇貞昌不要每天只想對付在野黨立委，應該正視旅居海外民眾的投票權。

國民黨上午舉行「2年未入境除籍近20萬 蔡政府剝奪投票權」記者會，包括文傳會副主委、台北市議員王鴻薇、立委李德維、高雄市議員陳麗娜和文傳會副主委黃子哲等人出席。

王鴻薇說，之前承平時期每年遭除籍人數約4萬多人，但從2020年初疫情開始後，很多民眾因返台有現實困難，到去年底因此而被除籍的人數已超過18萬3369人，飆升了4倍，其中雙北都是重災區，這些人被除籍後，除了所得稅、地價稅將增加，更影響勞保、健保，也喪失投票權，內政部卻不願意彌補修正。

王鴻薇指出，蔡政府不要以為這些人都是國民黨的票源，有很多是民進黨的支持者；去年有很多旅居海外國民在公共政策網路參與平台上提出連署，要求政府解決問題，但內政部的回覆卻是不宜修正戶籍法，打臉超過5000位的連署民眾。

陳麗娜表示，她接到很多民眾陳情，因為疫情滯留在海外而失去農漁保資格，相較健保，未來要恢復難度更高，甚至產生無法請領年金的狀況，類似的損失民眾要找誰申訴？一場疫情，政府的不變通造成民眾損失，難道疫情是民眾的錯嗎？

黃子哲說，去年底有近20萬名國民遭除籍，除了影響民眾投票權，也影響到參政權，他舉例，年底九合一議員選舉，台北市士林北投與松山信義選區都將少1席議員席次，此問題無關藍綠，要求蔡政府正視人民的投票權與參政權。

李德維則說，將在立法院內政委員會提案，針對這種特殊狀況，在戶籍法中做出權益措施的修正，比如放寬未入境就除籍的年限，從2年延長為4年，甚至除籍不影響有關人口計算，以確保民眾參政權。王鴻薇補充，要求政府盡快研擬相關法令的修正，放寬規定並溯及既往，同時加速推動不在籍投票修法，保障僑胞的投票權。