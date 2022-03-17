第27期公費疫苗預約昨天開跑，中央流行疫情指揮中心今天表示，開放一天共有11萬6869人完成預約，預約率11.74％，與上期相比略降近2個百分點，呼籲民眾踴躍預約接種。

第27期全國共開放99萬5643劑，其中莫德納佔比最多，提供73萬4783劑，其次依序為BNT（12萬3010劑）、高端（11萬7672劑）、AZ（2萬0178劑）。預約率則以BNT的27.39％最高、莫德納10.56％、AZ5.3％、高端3.83％。

值得注意的是，與第26期相比整體預約率稍降約2％，但BNT預約率卻略增，莫德納則持平，高端因開放預約數量比上期多出近5萬劑，預約率驟減3.24％。

指揮中心發言人莊人祥表示，65歲以上民眾至4月10日止接種可獲500元禮券，目前共有59萬3319名符合資格的長者可接種第三劑，民眾可趁獎勵期間踴躍預約。

林口長庚今發表追加劑研究結果，第三劑若選擇施打莫德納抗體增幅最高，指揮中心表示，該研究顯示不論接種任何疫苗，在接種第二劑後過三至六個月內，都應立即接種第三劑，而根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，民眾若選擇莫德納作為第三劑，仍以接種半劑量為主。