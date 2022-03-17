衛福部彰化醫院腎臟科醫師黃耀宣表示，有肝腎、腸胃慢性疾病的民眾，要服用止痛藥，最好先徵詢藥師，或就醫由醫師開藥，遵循醫囑服用。（謝瓊雲攝）

國人習慣上藥局自行購買止痛藥，或是吃外國製的止痛藥，卻未事先徵詢醫師、藥師，恐怕吃出問題，甚至演變到必須洗腎的地步。圖為藥劑師配藥畫面。（謝瓊雲攝）

頭痛、身體不適，吃藥止痛藥一定要小心注意，要不要「消炎」學問大；南彰化一名65歲曾姓老翁，因常頭痛吃下女兒從日本帶回的止痛藥，沒想到因含有消炎成分，讓原本就不好的腎臟功能變更差，搞到差點洗腎，趕緊就醫換服別種藥才好轉。

電視廣告中常見止痛藥，有些強調「不含消炎成分」、有些強調「有消炎成分，才有效」，為了止痛，到底要不要「消炎」呢？衛福部彰化醫院腎臟科醫師黃耀宣表示，最好還是視自身的身體情況來決定。

曾姓老翁幾個月前，因持續性頭痛服止痛藥，原本想說日本製藥品質較好、應該不會有副作用，沒想到患有慢性腎臟病的他，斷斷續續吃了1個月後，感到身體疲倦、不舒服，就醫才驚覺腎絲球過濾率，從原本的28％急速降到10％，腎功能拉警報、瀕臨洗腎，嚇得他立刻遵從醫囑，換吃別種止痛藥。

黃耀宣指出，常見止痛藥可分為三大類：乙醯胺酚 （acetaminophen）、非類固醇消炎止痛藥 (NSAID)，均可在藥局購買，另外鴉片類止痛藥 (opioid analgesics)則是醫師處方藥，為管制藥品。

他說，乙醯胺酚是非消炎止痛藥，如普拿疼、斯斯，強調不含消炎成分，須經由肝臟代謝，若有嚴重肝臟疾病者，應避免使用；非類固醇消炎止痛藥則含消炎成分，具鎮痛、退燒等藥效，如阿斯匹靈 (asprin)、布洛芬 (ibuprofen)等，經由肝、腎代謝，服用後容易出現腸胃、肝腎方面的副作用。曾男就是因此影響腎功能，立即停藥，改服非消炎止痛藥，3個月後才擺脫洗腎危機。

主要是影響到腎臟，如這起個案的曾男腎臟就大受影響，弄得瀕臨洗腎，所以，曾男就診後，馬上請其將日本製的非類固醇消炎止痛藥停藥，另開乙醯胺酚的止痛藥，3個月後，腎絲球過濾率回到27％，才擺脫洗腎危機。

黃耀宣，一般人服用止痛藥，只要不過量，通常不會有太大副作用，很快就從身體代謝掉，但若有肝、腎，及腸胃疾病者，最好還是由醫師開藥，或向藥師徵詢，勿自行服用止痛藥，以免吃出問題。