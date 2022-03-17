美式賣場好市多不時推出新品，吸引民眾嘗鮮，近日一名男網友在好市多熟食部購買最新推出的「日式豬排堡」，才吃了幾口就讓他大喊，「太雷了！吃起來有窒息感，建議搭配飲料」，貼文引發網友熱烈回應，其中有不少吃過的人秒懂「窒息」的原因，直說吃起來太乾了。

原PO 15日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，當天下午到好市多採買，發現熟食部推出新品「日式豬排堡」，一個89元，標榜使用道地日本配方烹調國產豬後腿肉，令他十分心動，立即買了一個嘗鮮，但才吃幾口就覺得有種窒息感的感覺，直呼新品太雷，提醒購買的網友，要搭配飲料一起吃。

好巿多新品開箱文曝光後，引發千名網友回應，「窒息感是很乾的意思嗎？」、「窒息感？你是噎到嗎？」、「窒息感聽起來好可怕」、「形容的真妙，是很乾的意思嗎？」、「除了噎到，我無法想像什麼東西吃起來有窒息感」。

留言中也有吃過的會員分享，「完全懂原PO說的窒息感，我昨天也去買了，真的不好吞，要喝飲料」、「真的太失敗，麵包好乾、醬汁好鹹，豬排也沒有水分，不配飲料根本吞不進去」、「非常乾！難怪原PO說會窒息啊！吃一口我傻眼，不推」、「好市多真的很不會駕馭漢堡」，不過也有人給好評，「這次的豬排堡算好吃的，豬排炸得剛剛好，厚度也很有誠意，以89元來說滿值得的」。