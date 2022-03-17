林采欣近日推出新歌〈Find The Way〉。（華納音樂提供）

林采欣自去年底即發行一連串的新作品，不但從中嘗試多元曲風，在造型及創作上也不斷突破。這個月發行的新單曲〈Find The Way〉更在數位音樂平台表現亮眼，她今（17日）舉辦媒體餐敘，分享新作品與近況，也大方坦承身旁已有護花使者，與大她5歲的圈外人曖昧約3個月，2人現狀友達已上戀人未滿，林采欣笑說談感情順其自然，相處開心最重要。

林采欣距離上一段情傷已3年，甜蜜透露新對象個性沈穩、有上進心且收入穩定，她觀察了3個月後才開始約會，會不會急著結婚？35歲的她笑回：「還沒在一起，想太遠了。」但若交往順利、感覺不錯，也不排斥閃婚可能。但在這之前，她為了確保有健康的下一代，上個月底剛花費10萬做凍卵手術，成功保存13顆卵子，林采欣說：「打了2個禮拜的針，肚子有發現瘀青，第1次自己打針的時候忍不住哭了，覺得自己還滿勇敢的。」。

林采欣去年下半年因疫情影響，只剩3場現場演出，收入掉了8成、短收6位數，因此一度陷入低潮，這段時間她學會開始斷捨離，賣出一些自己用不到的化妝品跟衣服、換取零用錢，媽媽也曾勸她轉行，希望她找個收入穩定、朝九晚五的工作，但她仍堅持自己的夢想，幸好陸續推出的作品都獲得不錯成績；此外，林采欣將於20日晚上現身信義威秀廣場，屆時將和街頭藝人一起表演，獻唱她的〈別來有恙〉、〈Getaway〉等4首新歌。