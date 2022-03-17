蔡英文總統於105年公開向原住民族道歉，允諾將把原民最重視的《原住民族土地及海域法》送立法院審議，如今承諾恐跳票。原民會主委夷將‧拔路兒今表示，《土海法》在105年前已4進4出立院卻未審查；即便立法，還有14種子法須制訂，因此決定從其他條例、辦法「分流立法」，引發在野立委砲轟「做半套」，要求蔡英文再次為承諾跳票向原住民族道歉。

蔡英文於105年8月1日於總統府內，代表政府向原住民表示，「我要向全體原住民族致上我們最深的歉意。對於過去四百年來，各位承受的苦痛和不公平待遇，我代表政府，向各位道歉。」並允諾加快腳步，將原住民族最重視的《原住民族自治法》、《原住民族土地及海域法》、《原住民族語言發展法》送請立法院審議。

蔡英文當時說，「我邀請大家來監督，而不是來背書。請族人朋友用力鞭策、指教，讓政府實現承諾，真正改進過往的錯誤。」依據總統府新聞稿，當天總統府正大門前進行呼喊儀式，現場點燃小米梗，引導原住民族祖靈一同前來；由不同宗教之神職人員齊聲禱告，祈願神與祖靈共同見證此一歷史時刻。

然而，事後攸關原住民族土地權利回復的《原住民族土地及海域法》，迄今未見行政院版本送立院。因此，民進黨立委陳瑩、國民黨立委鄭天財、廖國棟，各自提出土海法草案，並送今天的內政委員會審查。

對此，原民會主委夷將‧拔路兒表示，《原住民族基本法》94年施行後，第20條規定「原住民族或原住民所有、使用之土地、海域，其回復、取得、處分、計畫、管理及利用等事項，另以法律定之。」為此，原民會於95年擬妥初版土海法，要以單一專法規範土地回復、取得、處分、計畫、管理及利用。

但夷將‧拔路兒強調，自96年起到105年，土海法4進4出立法院，均因「屆期不續審」或「政黨輪替」未實質討論。且土海法內容均為原則性、程序性條文，立法後仍須制定14種子法。因此，原民會決定採「分流立法」方式處理，改以針對《山坡地保育利用條例》、《原住民保留地禁伐補償條例》提出修法，並研擬提升《原住民保留地開發管理辦法》法律位階。

面對原民會做出表態，廖國棟表示，土地是原住民的根，從前朝到今朝，「看到今天這樣我非常哽咽，想要大哭一場。」他說，原住民族追求回復並取得土地權利，《土海法》是第一線的法案，政府有沒有心，從這裡就看得出；尤其，原民會說要分流立法，結果3年前他就提出原住民族保留地開發條例，結果在立院躺了3年，就是等不到原民會版本，「你們根本就沒進行這個事！」

鄭天財則指出，蔡英文在105年8月向原住民道歉並承諾訂定土海法，結果現在變成「分流立法」，如果可行，過去早就分流立法。有關原住民族土地的回復，最關鍵沒完成的就是土海法。

鄭天財說，夷將‧拔路兒在105年5月在立院備詢時也向他承諾，土海法會在「下會期」送出，「你一再說要送土海法，請問你承諾跑去哪裡了？」

國民黨立委鄭麗文也指出，捨土海法不訂，卻從修訂「辦法」來著手，這是為德不卒做半套，如果連總統都已經鞠躬道歉、朝野立委也都提案立法，怎麼變成只有主委自己不願意，「難道你已經變成半套主委？」「蔡英文的歷史承諾，怎麼你會說這個不好，不切實際，不是原住民要的？」

「我沒有半套，我是分流立法。」夷將‧拔路兒態度強硬回應，《原基法》本來就沒規定只要訂土海法，而是說「另以法律定之」，所以他是更務實。對於立委質疑為何認為蔡英文的承諾不切實際，他說，「土海法通過後還要訂14種法律耶，為何不分流處理？」「現在原住民的土地已經可以恢復1萬多公頃了。」

對於鄭天財質疑為何遲遲不提出院版土海法，夷將‧拔路兒反嗆，「馬政府也沒通過啊，當8年也沒通過土海法嘛！」當鄭天財回應為何蔡英文要向原住民做這種承諾時，夷將‧拔路兒則稱，「你們以前是多數黨，連審都沒審耶。」

至於是否蔡英文是否有必要再向原住民道歉？夷將‧拔路兒回應，分流立法已經完成很多，「我有進度啦」。