衛福部昨預告部分負擔調整方案，慢性病連續處方箋、檢驗檢查未來不再免費，一般藥費在區域醫院、醫學中心的上限增至300元，急診則依檢傷分類多收或少收。根據試算，新方案將有49.4萬人每年得付上逾3000元，外界質疑是在懲罰病患。衛福部長陳時中今回應，要付到3000元不容易，做高價檢查才會這樣，此次的調整，低收入戶、重大傷病仍維持免部分負擔。

根據健保署試算，新方案預計影響1461.5萬人，其中369萬人每年將增加逾1000元部分負擔，當中更有49.4萬人每年多付逾3000元，另有846.2萬人完全不受影響、528萬人受影響範圍介於10～200元間。

對於有近50萬人每年得付逾3000元，陳時中表示，要付到3000元以上不容易，除非是照了電腦斷層這類的高價檢查才會有這樣的情況。昨日的新方案中，低收入戶、重大傷病仍維持免部分負擔。

此次調整最大的改變是本來的慢箋首次收取部分負擔，陳時中表示，在區域醫院、醫學中心上限為300元，即慢性病患每3個月到一次醫學中心就醫，最多付300元慢箋部分負擔。慢性病患若進行全套血液檢查也不會超過1000元，負擔最高也不至於到400，大概是200元。若在基層診所、地區醫院，費用就更低。

陳時中表示，大家總是要有一點費用的意識，此次增加的數目很少，可促進醫病溝通，讓民眾瞭解檢查、使用的藥物是什麼，也帶一點分級醫療的鼓勵。若慢性病患穩定了，也可以到地區醫院，若要到醫學中心檢查，也儘量用轉診的方式，檢驗檢查區域醫院上限為150元，醫學中心300元。未經轉診則分別是200、400元。他鼓勵民眾大病到大醫院，小病到基層醫療，醫療品質才會更好，充分運用轉診，醫院的效率也提高。