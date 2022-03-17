位於桃園市楊梅埔心地區的茶業改良場日式宿舍，創建於1907年，不僅是日治時期「丙種三戶建」官員宿舍，為保留茶葉文化，市府斥資活化建築打造成為「埔心故事館」17日開幕營運，包括興建新館及及附屬設施，讓更多人了解茶葉與埔心間密切的歷史連結。

埔心在日據時期為茶產地重鎮，因而設置茶業改良場（安平鎮製茶試驗場），早期楊梅像秀才坡、龍潭茶區遼闊而且串連為同一茶區，也有新式製茶技術，茶產業蓬勃發展。桃園市長鄭文燦表示，埔心故事館前身是埔心茶葉改良場宿舍，被指定為歷史建築後決定活化打造成為埔心故事館，並增建服務棟讓園區更完整，目標要讓台灣茶葉歷史文化及埔心發展的故事讓更多民眾知道，達到教育、文化、觀光3合1效果，故事館營運單位為台灣茶葉學會，是由茶業改良場轉型的民間單位，相信他們有專業與非常多的經驗。

台灣茶葉學會表示，埔心故事館分為兩大區塊經營，歷史建築物以展示與展覽為主，分為埔心地方文化、歷史建物風貌及茶產業3個展區，開幕期間特展策劃為「由地圖看埔心沿革」「埔心的鐵道」及「茶樹栽培」等特展。附屬設施空間除為行政中心外，以教育訓練與創作為主，並設置小型品茗區及茶圖書展示，悠閒細品台灣茶農製作優良茶葉之馥郁芬芳。