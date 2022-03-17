香港此輪社交距離等防疫措施原定4月20日屆滿，不過，香港特首林鄭月娥今（17日）坦言，「有感市民容忍力已下降」，也有金融機構對香港隔離情況失去耐性，所以將針對一系列措施，如禁飛令、入境措施、全民檢測及復課等進行中期評估，並會在3月20日或21日作出全面報告。

林鄭月娥今早表示，在專家建議、特別是香港大學醫學院院長梁卓偉建議下，明白到抗疫對公共衛生而言，並非一項確設科學，而是三方面掙扎，包括保障市民生命安全、經濟及市民接受程度，強調要平衡三方面是極為困難，更稱常聽人說「若生存了無興趣，生存又有何意義」。

她說，原定一系列防疫措施將於4月20日屆滿，在2月22日後的兩個月至關重要，港府將對相關防疫措施作中期檢討，包括禁飛令、入境措施及來港旅客隔離措施、是否做全民強檢及復課等，並稱將於下周初，即3月20日或21日作出全面報告。

林鄭解釋，港府並非因確診數字減少，而作出有關決定，並重申目前確診數字仍然高企，但強烈感覺到市民容忍力下降，也有金融機構對香港隔離情況失去耐性。她強調，「十分重視香港作為國際金融中心的地位，所以在聽取不同人及行業意見後，決定採取大膽一步，經中期評估後，會再審視有何措施可更新」。

此外，港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇與另外兩名專家在報章撰文，稱當疫苗接種率超過95％時，可逐步放寬社交距離措施。林鄭回應指，目前每日接種第一針數字正下降，昨日只有8000多人接種第一針，若情況維持甚至持續下跌，要達至95％接種率「十分漫長」，且若以接種率95％為目標是自綁手腳，「恐怕令更多人更加心慌」。她表示，港府經過逾一年努力，目前11歲以上符合資格人口，首劑疫苗接種率為91.3％，「最後一公里路最難」，剩下未接種人士大多是較有立場、十分堅定拒絕接種的市民。

林鄭說，目前已不能只看首劑接種情況，未來目標是將第二劑接種率由現在的81％推高到至少90％，長者及兒童接種率也希望能盡快提高至90％，惟至昨日仍只有55.5％，距離理想目標仍有一段路程，「定太難、太理想目標，做不到又讓市民投訴」。她重申，港府會努力達到接種率95％甚至99％的目標。