台南市安平區四草大橋出海口處，17日上午9時24分通報發現一具浮屍，打撈上岸已明顯死亡，根據穿著疑似14日下午3時許在橋上輕生的陌生男子，警方正追查無名屍身分以便找到家屬處理後事。

四草大橋14日晚間近8時，附近釣客通報海巡人員，橋上留有1輛單車與一雙鞋子，騎士卻很久不見人影，時值314白色情人節，被懷疑可能因感情不順尋短。

因過去曾有以為車主輕生，通報大批救難人員與家屬到場找人，結果當事人跑到橋下釣魚的烏龍報案。海巡人員獲報後，先請警方協尋失蹤民眾。

警方調閱監視器，果然發現1名黑衣男子早在當天下午2時許，即從橋上輕生的畫面，離通報時間已過了5個多小時，大批救難人員仍到現場待命，但天黑水深，海上岸邊搜尋整夜無果。

因輕生男子騎單車到場，警方無法從車籍資料找到車主身分，聯繫不上輕生者的親友，更難得知男子輕生意圖，只能持續先在附近海域搜救，案情一度膠著。

經過3天，海巡人員17日上午9時許發現一居屍體在出海口載浮載沉，通報救護人員到場打撈起屍體，該浮屍為男性，年約40至50歲，身高約170公分，著灰色上衣、黑色背心、黑色長褲，疑似14日輕生者，但仍無法確認身分。

警方先將大體運至殯儀館，報請警察官相驗，並持續追查男子身分。

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