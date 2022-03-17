印度一名50歲的男子因為中風，導致身體左半邊癱瘓且咀嚼困難，只好吃流質食物維生，沒想到過了2個半月後發現，他的舌頭表面竟然長滿黑色絨毛，一張嘴就飄出濃濃惡臭，嚇得家人緊急帶他到皮膚科就診。

綜合外媒報導，男子被送到醫院後，醫師發現男子的舌頭長出濃密的黑色絨毛，經過診斷確定男子患有「黑毛舌」（Black Hair Tongue），醫學上名稱為「lingua villosa nigra」。美國克利夫蘭醫療中心指出，舌頭表面的絲狀乳頭（舌乳頭），通常會定期脫落，或是透過咀嚼食物時被順勢刮除，但是如果舌頭很少被磨擦，這些舌乳頭就會持續生長，同時產生角蛋白，導致細菌滋長，最終長成黑色絨毛的模樣。

而之所以會出現這種病況，多半都是病患口腔衛生差、或是服用抗生素，對舌頭造成損害後感染，另外長期服用流質食物也會造成這樣的情況發生。

根據美國口腔醫學會研究指出，約有13％的成年人曾患有「黑毛舌」，且好發於男性和老年人身上，因為除了外觀特徵之外，多數病患不會有明顯症狀，因此較難察覺。若想避免這種情況發生，建議保持良好口腔衛生，每天使用牙刷或者刮舌器刷洗舌苔，如此一來就能根治，並且不會有後遺症。該起案例於3月9日被刊載於《JAMA皮膚病學雜誌》上。