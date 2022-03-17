桃園市規畫在國道2號大湳交流道附近設置八德客運轉運站，4月發包、5月動工，目標年底完工啟用。交通局預估有5家客運業者將進駐，規畫4條市區客運路線、5條國道客運路線進駐，提供八德民眾往返雙北便利的轉乘服務。

八德客運轉運站為2層樓建物，總樓地板面積776.32平方公尺，建物以貨櫃形象與鋼結構為主要建材，建材多可回收再利用，達到資源永續的效果。

市議員呂林小鳳與交通局長劉慶豐等人17日到現場會勘，呂林小鳳指出，八德客運轉運站的啟用將大大造福八德居民，路線規畫上較為特別的是交通局預計把市區公車分為全程車與區間車，增設區間車讓沒有代步工具的民眾也能享有短程服務。

交通局公共運輸科長陳家緯說，八德客運轉運站的設置可以說是阻礙重重，由於國道2號大湳交流道附近沒有公有地，原先預計採取承租私有地建置轉運站，但市議會認為承租20年不划算，應直接購買私有地，無奈詢問周遭地主，無人願意出售私有地，繞了1大圈還是選擇承租私有地，1年租金約292萬。

陳家緯表示，八德客運轉運站4月發包、5月進場，目標訂在年底完工，現預估有5家客運業者進駐，包括統聯客運、中壢客運、指南客運、大有巴士及和欣客運，不過大有巴士、和欣客運路線走國道3號，雖有行經八德但沒有下交流道，目前還在溝通協調中。

陳家緯指出，路線目前規畫4條市區客運路線、5條國道客運路線，其中市區客運路線分別為713、715、716、717，除717外，其餘路線起迄點為八德擴大都市計畫區及捷運永寧站，先前在試辦路線時發現介壽路上有短程需求的民眾人潮不少，未來會在市區公車上給予編號，分成全程車與區間車。