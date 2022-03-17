智崴(5263)公告與某美國客戶簽訂高階大型體感遊樂設備訂單。隨著歐美疫情逐漸解封，除了各大主題樂園迎來報復性的入園人潮，智崴於加拿大、荷蘭、紐約等地打造的景點式飛行劇院的訪客人潮亦持續創新高。

根據業界飛行劇院獨立營運商的財報數據，去年第四季的總營收已超越疫情前2019年同期營收，達到87％的增長。而智崴今年3月於紐約時代廣場(Times Square)西45街開幕的RiseNY飛行劇院，試映期間便創下周末票房完售的紀錄，所在地百老匯劇院票房也都幾近滿座，顯示歐美地區的觀光旅遊人潮已大幅復甦。

世界各地的主題樂園客戶以及旅遊景點業者也都樂觀看待旅遊市場，積極洽談影片授權、主題設計及大型體感遊樂設備等需求，為此智崴在過去兩年已蓄積研發能量，開發全新的高階、中大型及多元化的遊樂設備，全面覆蓋體感遊樂設備市場，為疫情後快速復甦的主題式娛樂市場提供最佳的產品與解決方案。