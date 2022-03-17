台灣氣候治理最重要的法律《溫室氣體減量及管理法》也於去年年底由環保署預告啟動修法，但至今仍未送至立法院，環團表示，行政院即將提出台灣淨零排放路徑圖草案之際，就台灣2050淨零排放路徑圖，提出建言，並要求行政院納入公民團體建議，盡速提出修法草案進立法院審議，力拼立法院5月本會期結束前完成修法，以利後續台灣強化氣候治理政策，加速達成淨零排放目標。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，淨零排放路徑提交時程，從去年的COP26前，延宕到年底，再延至今年3月底。但遺憾的是，在這屢次延遲，並未讓路徑圖更趨完整的精進，從程序面與實質面仍見到各部會仍重蹈過往減碳政策的覆轍，包括是「公眾對話效力不彰」、「各部會相互推諉」及「對於新興議題掌握力低」。

地球公民基金會研究員楊書容表示，運輸部門佔台灣整體排碳約14％，是台灣第四大排碳部門，應積極發展綠運輸，讓大部分的旅運需求，可以透過公共運輸、步行、自行車完成，其次才是透過運具電動化來降低碳排。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍說，各部會能源轉型的路徑，也應該讓公民共同參與。歐洲數十個國家，甚至去年疫情較台灣嚴峻的韓國，藉由抽樣的公民參與方式，組成氣候公民大會，擴大公民參與，進行淨零路徑的討論。或至少，請其他部會應該參考農委會的作法，讓各界有機會一起討論該部門的淨零路徑，而不是只有和熟悉的學者、產業討論。

環境權保障基金會研究員倪茂庭表示，氣候法修法不宜再拖延，應列為立法院優先排審法案，一旦拖延除將壓縮未來子法修訂討論進度外，也影響現行《溫管法》下相關減緩、調適行動方案的進程，而公正轉型的內涵應有更全面地認識，不僅是高碳產業轉型的勞動議題，也應包含各種減緩與調適行動策略中可能帶來的衝擊影響。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚則說，政府至今產業淨零轉型的規劃仍以與工商部門之間的溝通為主，長期關注氣候治理的專家學者、公民團體並未有足夠充分的參與與意見表達機會。

環團建議，淨零路徑應重視公眾對話，部會負起減碳責任，提出符合國際目標時程；

運輸部門減碳策略，應並重發展綠運輸和運具電動化，交通部應扛起統籌責任，訂立具體時程；產業減碳策略不應只依賴工商團體承諾，政府應有整體規劃，並納入社會力推進；淨零路徑應擴大公民參與，參考國際公民電廠和氣候公民大會經驗，相關政策規劃1％的公民參與預算；行政院應盡速提出修法草案，納入公民團體建議，力拼5月立院完成修法。