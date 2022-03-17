苗栗縣濱海「綠光海風」自行車道有最美麗的紅色拱橋。（謝明俊攝）

苗栗縣濱海「綠光海風」自行車道途經後龍過港隧道。（謝明俊攝）

苗栗縣濱海「綠光海風」自行車道北起竹南龍鳳漁港。（謝明俊攝）

苗栗縣濱海「綠光海風」自行車道途經有最美麗落日大道。（謝明俊攝）

苗栗縣政府去年精心規畫完成全長68.5公里的「綠光海風」自行車道後，今年再爭取到交通部公路總局核定總工程費1億1550萬元，將提升全段車道優化，未來可由新竹一路騎乘至苑裡，讓苗栗海岸單車旅遊更能有深度、安全的體驗。

苗栗縣「綠光海風」自行車道北端起點在竹南，沿線經過後龍、通霄到苑裡，最北端藉由新建122公尺的車道可銜接竹市17公里海岸線，全長68.5公里的自行車道，沿線有龍鳳、外埔及苑港漁港，崎頂與通霄海水浴場，龍鳳宮、拱天宮、通霄神社等宗教信仰景點，子母和過港隧道，合歡石滬、好望角、精鹽廠觀光園區及近年來最夯的日落大道，以及新埔車站歷史建築和房裡古城等。

苗栗縣長徐耀昌帶領縣府團隊，爭取公路總局同意補助經費全面優化「綠光海風」自行車道，包括全段車道鋪面、標誌標線導引、導覽牌、路基和欄杆維修等。另於銜接西濱玄寶大橋處新設自行車牽引道上橋，可省去繞路不便縮短約5公里路程，整體工程預定今年8月開工，從年底至明年6月陸續完成各項優化工程，未來將與環島1號線互相串接成為替選路線之一。

除了自行車道升級優化外，3縣府更積極協調微笑單車公司將YouBike租賃站點串聯海線的竹南、後龍、通霄及苑裡4鎮，同時在鄰近竹市、台中的竹南與苑裡，增設2.0版的系統，方便騎用者兩地租車、還車，暢行無阻。另經縣府極力爭取後，微笑單車公司已同意將竹、苗、中3縣市列為共同生活圈，不論苗栗往返新竹或台中，均免加收跨區調度費用，再為鐵騎添佳音。