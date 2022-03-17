新北市三峽區興隆宮媽祖廟正在進行重建工程，廟方1996年後買下愛鄰醫院，因此廟內保有西式的古典樣式拱樑廊柱，奇特的共構景觀也將隨著重建工程拆除。（李景光提供）

新北市三峽區興隆宮媽祖廟建廟240多年，因現有空間狹小、不敷使用，規畫原地重建，預計2026年完工；由於三峽早期醫院之一的愛鄰醫院1996年停業後，部分建築被興隆宮買下，因此廟中保有醫院的古典樣式拱樑廊柱，呈現與廟體共構的奇特建築景觀。隨著重建工程啟動，舊式建構將被拆除，雖然愛隣醫院主體仍保留在三峽區公所後方，不過也令當地居民大嘆可惜。

興隆宮創建於1755年，但因廟宇曾在不同時期以簡易鐵皮屋整建，因此動線紊亂，外觀也無法融入老街景觀，加上現有空間狹小，因此廟方決議原地重建，未來會將廟宇外觀整體顏色、選材都融入老街意象，空間也將採3殿2廊格局，依照神格位階重新安排參拜空間及動線。

隨著興隆宮將重建，地方居民也指出，三峽愛鄰醫院部分舊址也將拆除。李梅樹紀念館長李景光表示，愛鄰醫院是由醫師陳重光在1947年設立，早期是三峽重要的醫療及礦災救難中心，但終止服務後，部分看病室空間就被廟方收購，因此可見古典樣式拱樑廊柱與廟體共構的景象，門板也可見木雕花等古早建築風格。

不少地方居民得知，愛鄰醫院部分舊建築要拆除後，也感到惋惜，希望部分建物拆除後可以保留。興隆宮主委陳福生表示，愛鄰醫院建物在廟內僅有3至5坪，空間相當小，且廟方後面才是醫院的主體結構，當初決議重建時，文資團隊就有來看過，並無保存價值，因此重建工程仍不變，目前已進入半拆遷狀況。