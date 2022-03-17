時尚么怪GEmma 吳映潔現身 超萌現場激烈對戰人氣實況主：亞洲統神、令狐沖爺爺、金旋風、小葵

台灣玩家引頸期盼的年度最夯跨平台MMORPG大作《奧丁：神叛》挾著高人氣，海外第一站首選台灣正式登陸！並攜手遊戲大使「時尚么怪GEmma 吳映潔」揭示神之領域！

由韓國遊戲巨頭Kakao Games、Lionheart Studio聯手打造全新史詩級跨平台鉅作《奧丁：神叛》，強打由UNREAL4引擎打造的4K超高精美畫質，且支援手機及PC的跨平台，讓玩家突破限制，體驗身歷其境於壯麗的北歐世界，以及生動的故事線與細膩的戰鬥畫面。《奧丁：神叛》將以爆炸性戰鬥的極致快感征服台灣玩家，即刻邀請玩家3/29戰進神之領域！

《奧丁：神叛》 戰進神之領域！3月29日神作上市。(圖/業者提供)

Kakao Games、Lionheart Studio聯手打造超高畫質神界，事前預約送台灣限定坐騎

《奧丁：神叛》自去年韓國上市之後，主打無縫、超高自由度的大開放世界、豐富的北歐神話故事，以及透過高品質的 3D 掃描、動態捕捉技術，營造出打擊感十足逼真的戰鬥，甫上市就於韓國遊戲圈立下新標竿，連續五個月穩居遊戲排行榜營收第一！在韓國事前預約期間，總計獲得超過 400 萬名以上玩家參與註冊！Lionheart CEO金在榮表示：「特別推出限定坐騎『雲豹』作為預購禮物，紀念前進全球海外首站台灣！新寵物造型類似深受台灣人喜愛的月牙熊，且有助於角色升級。」，立即透過《奧丁：神叛》事前預約網站進行預約，除台灣限定坐騎雲豹，也有機會獲得其他各項好禮之外，另完成iOS、Android雙平台預約還可加碼更多獲獎機會！

《奧丁：神叛》上市活動記者會現場情境圖。(圖/業者提供)

時尚么怪GEmma 吳映潔穿越時空化身北歐女神，揭開細膩神作、戰進神之領域

此次，今日Showcase活動現場時尚么怪GEmma 吳映潔特地現身，邀玩家一同走進北歐神話。並與知名遊戲實況主「亞洲統神-張嘉航」、「令狐沖爺爺」、「金旋風」、「小葵 XiaoKui」激烈對戰廝殺劇毒之蛇巢穴-耶夢加得，現場戰鬥情況激烈。在試玩這充滿想像力和其宏大的世界觀後，更讓眾玩家都驚呼其震撼效果且細膩的精緻畫面！此外，活動現場精彩同步直播放送全球外，特別放送給台灣玩家優惠碼「ODINTAIWAN」，亦協同Coser逼真還原戰士、盜賊、祭司、女巫四大職業，邀請長期等待《奧丁：神叛》的眾玩家與時尚么怪GEmma 吳映潔踏入北歐國度、一同見證開服！

《奧丁：神叛》上市活動記者會試玩區。(圖/業者提供)

關於Kakao Games

Kakao Games是一個多平台遊戲開發公司兼發行商，公司總部位於南韓，致力於遊戲開發設計，希望為玩家帶來絕佳的線上遊戲體驗。作為遊戲開發商，曾成功開發多款熱門遊戲，如：大型多人線上角色扮演遊戲《黑色沙漠》（北美／歐洲伺服器），以及《絕地求生》（韓國伺服器），都是風靡全球的經典線上遊戲。Kakao Games將投注心血與創意，持續開發電腦與手機等多平台高品質遊戲。

關於 Lionheart Studio

Lionheart Studio 於2019年5月成立，集結各領域的優秀人才，致力打造世界頂級遊戲的專業遊戲開發公司。由曾擔任遊戲《Blade》企劃組長、《三國Blade：再戰》製作人、韓國知名遊戲公司Action Square前CEO Kim Jae－Young為首，與《三國Blade：再戰》遊戲製作人Lee Han-Soon，以及《新瑪奇英雄傳》、《野生之地：杜蘭戈》原創角色的美術總監Kim Bum，聯手打造全新MMORPG史詩級大作《奧丁：神叛》。

關於Glohow

Glohow為國際型遊戲合作開發商，總部設立於新加坡，並在2016年在泰國開設業務中心，負責遊戲顧問、業務發展、市場分析、媒體公關、操作營運、客戶服務、遊戲語言在地化，並以數據驅動遊戲開發相關決策，2019年獲得Kakao Games投資，2020年正式成為Kakao Games子公司，合作遊戲包含《Final Blade》、《盜賊的生活》、《幻影追逐者》、《王之逆襲》、《守望傳說》等。

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