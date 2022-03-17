一名45歲的突尼西亞女子，為了追求快感，將近7公分的玻璃瓶塞進膀胱，直到4年後，因為膀胱結石去醫院檢查才取出，而這名女子的案例已被發表在醫學雜誌上。

據《每日郵報》報導，這名女子剛就醫時，向醫生描述了一些類似膀胱感染的症狀，但經過掃描顯示，女子的膀胱中有8公分大的結石，其中有類似玻璃瓶的東西。隨後女子才透露，她40歲時把玻璃瓶當性玩具插入膀胱中，最後醫生切開膀胱，才把結石取出，這名女子也在2天後出院。

膀胱結石是一種堅硬的礦物質硬塊，通常在尿液沒有完全排出時形成，一般大小從幾公分到小至看不見。而根據研究顯示，女性發生的案例也較多。

醫生說，通常將異物插進膀胱中的不是為了追求快感，就是精神異常，而尿道也是會有快感的，可以給他們一種自慰的效果。

醫務人員也指出，已經有「各種物體」被插進膀胱過，同時也警告，這樣尷尬的情況也意味著，如果患者有尿道感染或是膀胱結石等併發症時，通常會在末期才能被診斷出來。