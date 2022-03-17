女大生經亞大醫院整形外科醫師鄭旭堂仔細的分層縫合傷口，兩周拆線後復原狀況良好。（亞大醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中20多歲的女大生小優養了一隻可愛的毛小孩，日前開心跟狗狗玩親親竟遭狗狗咬得唇裂齒開，幾乎整個下嘴唇被咬掉，且傷口深度達一公分，所幸經緊急就醫細心縫合，終於恢復迷人雙唇，醫師提醒，民眾如果不小心被貓狗咬傷，12小時內要趕快送到醫院處理，還要記得打狂犬疫苗和破傷風，避免傷口感染。

女大生主治醫師：亞大醫院整形外科醫師鄭旭堂表示，患者當送到急診時滿嘴鮮血，痛到說不出話，外觀可明顯看到下唇幾乎整片都被咬掉，撕裂傷深度超過一公分，且口腔黏膜到外面下嘴唇整個都劈開來。

鄭旭堂指出，女大生主要撕裂傷的部位是口輪匝肌，是位在口唇內環繞口裂的環形肌，緊密與口唇皮膚以及黏膜相連，主要功能是負責肌肉收縮，讓口唇能夠閉攏，並具有咀嚼、發音等功能。

經過清洗消毒傷口後，醫療團隊執行縫合手術，過程必須維持精準，以避免因傷口太明顯而毀容，所幸未傷及舌頭以及牙齒等部分，後續傷口癒合狀況也十分良好，患者在兩個禮拜後就拆線，恢復原有的美麗俏唇。

鄭旭棠強調，每個人的唇部形狀不同，包含了唇紅緣、人中等重要結構，因此縫合唇部的傷口，都需要準確對位縫合，恢復原有的結構，考量該名患者撕裂傷涉及肌肉、黏膜、皮膚等不同層，必須要分層縫合，且至少要縫合三層以上，以減少表層皮膚張力，使傷口能夠對合減少疤痕形成。

他也說明，嘴唇相對於其他人體部位顯得較突出，結構也較複雜、精密，加上血管細微，具備人中、唇峰、唇緣等重要結構，兼具進食、言語等重要功能以及美觀的外在，一旦出現外傷，務必要在12小時內就醫處理傷口，減少損傷擴大。

鄭旭棠也提醒，寵物貓狗可愛之餘也要注意與其互動情形，若是真的不慎被咬傷，因為動物口中帶有許多細菌，必須要立即清洗消毒傷口，並趕緊就醫處理，同時記得打狂犬疫苗和破傷風，避免傷口感染。