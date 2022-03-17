中華醫大員生社將發熱衣等日常用品裝箱打包。（中華醫大提供／曹婷婷台南傳真）

送愛到烏克蘭！俄羅斯入侵烏克蘭，戰火不歇，中華醫事科技大學於校內發起研發產品義賣，獲得教職員工熱烈回響，7天共募得10萬元，不但義賣品搶購一空，不少人更主動捐款購買發熱衣、餅乾、奶粉、尿布等日用品，今天整理打包後寄送到外交部，以實際行動幫助在戰火中流離的烏克蘭難民。

中華醫大3月8日發起「送愛到烏克蘭捐款、捐物資」活動，截至3月14日，7天共募得10萬元，由學校員生消費合作社代為購買發熱衣400件、餅乾86箱、衛生棉10箱、紙尿褲20箱，17日打包後以快遞寄送至外交部，幫助在戰火中流離的烏克蘭難民維持基本生活所需。

中華醫大校長孫逸民表示，中華醫大近年積極推動大學社會責任計畫，鼓勵不同領域專長的老師深入偏遠社區，協助社區善用地方特產開發特色商品上架銷售，活絡地方經濟的同時，也提撥銷售盈餘轉作社區長照公益財源，用來購置醫療輔具、補貼醫療接送車資，為人口老化的社區提供實質的幫助。

此次，學校特別提供50組由製藥工程系張文騰教授透過USR計畫，與台南市後壁區仕安社區、六甲區林鳳社區、東山區李子園社區及地方企業合作，以稻米、羅李亮果、咖啡等地方特產萃取研發的美容保養套組，透過學校員生消費合作社發起義賣，50組美容保養套組不到3天就搶購一空。