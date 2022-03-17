隨國門逐步開放，兒童感染機率提高，ACIP即將於24日開會決議是否讓5至11歲接種疫苗。台大公衛團隊昨天引美國研究指出，接種疫苗後，會有十萬分之二的MIS-C（兒童多系統發炎症候群）發生率，其中以5至11歲族群近46%最高。不過中央流行疫情指揮中心今天強調，事實上美國研究指出，12~18歲接種疫苗者，反而能有效降低91％MIS-C發生。

台灣尚未開放12歲以下兒童接種疫苗，隨國門逐步開放，兒童感染機率提高，台大公衛教授陳秀熙研究團隊昨天指出，美國最新監測發現，5~15歲兒童施打兩劑BNT疫苗，可降低31%~59%Omicron感染率，但接種後會有十萬分之二的MIS-C（兒童多系統發炎症候群）發生率，其中以5至11歲族群近5成最高。

指揮中心發言人莊人祥解釋，兒童多系統發炎症候群是一種自兒童在感染新冠病之後，發生侵犯身體多系統的發炎性疾病，致病機轉至今仍然不明，症狀包含嘔吐、腹痛、腹瀉等腸胃道症狀或心肌功能異常、冠狀動脈瘤，另外也可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等，類似川崎氏症。

莊人祥表示，台大公衛後續提供資料說明，會發生MIS-C主要是感染新冠肺炎後。莊人祥說，事實上有研究指出，打疫苗反而可讓染疫後出現MIS-C的機會降低，有美國研究指出，12~18歲有打疫苗者，反而能有效降低91％MIS-C的發生。法國也有研究，沒有完整接種疫苗者，後續發生MIS-C，反而大多沒有打滿2劑完整接種。