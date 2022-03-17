男子團體「飛輪海」成員出身的男星吳尊，擁有高挑身材與俊俏臉龐，汶萊籍華裔的他因此有「汶萊王子」封號，吳尊的本家在汶萊當地是相當有名望的家族，但早前卻傳出他有意舉家移居上海，也確實全家飛抵當地，待了好一段時間，如今吳尊一家似乎已返回汶萊，他曬出一家4口的隔離生活照，豪奢程度不禁讓網友看了大嘆：「人家隔離生活比我不隔離都豐富」。

這幾年吳尊將演藝事業重心放在大陸，經常汶萊、大陸兩地跑，而去年底他被拍到將老婆、孩子都帶上，也大方分享一家4口在上海玩耍的日常照片，之後吳尊受訪，坦言本想2023年送孩子去澳洲念書，但疫情讓夫妻倆轉了念，認了這趟飛到大陸的主要目的就是去看學校的，也被視為是移居上海的節奏。

吳尊一家子的隔離地點非常寬敞，舉凡騎腳踏車、打網球、游泳都有專門的場地。(取材自吳尊微博)

吳尊經常在微博分享生活，可發現他們一家子在大陸待了好一陣子，昨天他曬出一家4口的居家生活照，透露汶萊疫情嚴重，他們不敢接觸任何人，「4個人的30天怎麼過？」，似乎已返回汶萊並且隔離中。

吳尊放閃，在夕陽下教老婆打網球。(翻攝自吳尊微博)

吳尊透露他們少數的樂趣，就是烹飪跟運動，笑稱「運動就是為了吃，吃就是為了讓生活更美好」，並分享了一系列隔離期生活照，可以發現各式各樣的生活樂趣，都在一間大豪宅中實現，包含吳尊親手用高級食材做了滿桌的料理、兩個孩子騎腳踏車放電、吳尊在美麗夕陽下放閃「教女王(老婆)打網球」等，甚至還有寬敞的泳池樂園可玩水，隔離生活一點都不無聊，且超級奢華，讓人好生羨慕。