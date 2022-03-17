台灣央行今年首次理監事會將在今（17）日下午召開，市場關注兩大焦點，包括是否跟進美國升息，亦或是利率連8凍，以及祭出第五波打炒房政策。

央行前一次政策利率調整是在2020年的3月，當時是重貼現率由1.375%調降到1.125%。之後央行政策利率就連續7季維持不變。美國聯準會已於台灣時間今（17）日凌晨宣布升息1碼，聯邦基金利率（FFR）上調25個基點至0.25-0.5%，如果台灣央行跟進升息，以升息半碼計，重貼現率將上調至1.25%，擔保放款融通利率為1.625%，短期融通利率為3.5%。

台灣升息與否，央行總裁楊金龍曾提出「升息三要件」，包括物價上漲率與通膨展望，主要國家升息情況及國內紓困振興發展。

美國聯準會今天凌晨宣布升息1碼，並預計今年會再升息6次。這是美聯準會2018年12月以來首次升息，一如市場預期。

主計總最新公布2月物價調查結果，隨著俄烏開戰，國際農工原料及油價走高，加以外食、蔬菜價格續漲，2月消費者物價指數（CPI）年增率2.36%，連七月超過2%，通膨壓力已經持續升高中。