去年10月連假，花蓮縣富里鄉石牌村長楊文慶在自家田裡遭人槍擊，一度傳為債務糾紛，警方也在2小時逮捕涉嫌開槍的陳男，不過，陳男落網後供稱，懷疑前妻與楊交往，心生怨憤，才持土造長槍朝背部射擊。花蓮地方法院審理後判決，將陳男依殺人未遂等罪嫌，判處有期徒刑6年10個月。可上訴。

10月9日，62歲的石牌村村長楊文慶，當時在離住家不遠的稻田照料作物，陳姓嫌犯也剛好在務農。本就有交情的兩人，聊著聊著，突然爆發口角。嫌犯拿出獵槍，村長見狀趕緊逃跑，但左背仍中槍，忍痛開車回家，妻子也嚇壞，趕緊報警送醫急救。

行兇2小時後，警方逮捕56歲陳嫌犯。當時初步的調查，楊村長過去曾借給陳姓嫌犯10萬元，當天疑似因為金錢起爭執，嫌犯錢沒還清，開槍行兇。

不過案情經檢警多方查證後，陳姓嫌犯與曾姓妻子在去年5月間離婚，他懷疑前妻與楊村長交往，心生怨憤，引發殺機。

陳男供稱，行凶的土製長槍是他在富里鄉山區拾獲；行凶當天，他駕車將裝填喜德釘、鋼珠的槍枝上膛後，架在車窗上，還沒扣扳機槍枝就自己擊發，他只是想要嚇嚇楊，沒有殺人犯意。

法院審理時，村長楊文慶表示，他和陳男是好友，但不知道對方夫妻離異。陳男前妻也說，和楊文慶只是認識很久的朋友。

判決指出，陳男持具有殺傷力的土製長槍，趁楊男與朋友聊天無防備之際，從背後朝楊身軀射擊，具有殺人之故意，依殺人未遂罪判刑5年6月，違反槍砲彈藥刀械管制條例部分判刑3年4月，合併應執行6年10個月。全案仍可上訴。