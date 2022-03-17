民進黨立委周春米10日登記屏東縣長初選，引發政壇關注。周號召「百工百業挺女縣長」，今日由民謠傳藝師黃却銀、吳登榮登場，兩位「國寶級阿公、阿嬤」親自彈奏傳統樂器月琴、演唱恆春民謠，從南部「傳聲」表達「支持女縣長」與「唯一支持周春米」的心聲。大批網友被兩位年邁的民謠傳藝師所感動，直呼「好溫暖」。

周春米今日在臉書刊出一段影片，黃却銀、吳登榮彈奏月琴演唱恆春民謠，巧妙將歌詞改編加入「推薦鄉親逗支持」、「唯一支持周春米」。演唱完畢後，兩人更高喊「我支持女縣長」、「唯一支持周春米」。

周春米指出，今天早上，傳來恆春阿公、阿嬤再次拿起他們的月琴，用恆春民謠唱出對她的支持與鼓勵，讓在台北開會的她超驚喜。周表示，傳唱世界的恆春民謠，是恆春半島最重要的無形文化資產，總能展現出在地堅定溫暖的力量；她一直努力爭取的恆春文化中心，去年底她也跟阿公、阿嬤一起為民謠館動土，讓恆春民謠有個家能夠繼續傳唱。

周春米強調，初選最後衝刺，拜託大家4月6、7、8日三天，晚上6點半到9點半，記得要在家顧電話，「唯一支持周春米，用在地力量，讓屏東更有力」。

此文發出後獲熱烈迴響，網友紛紛留言：「好溫暖」、「最溫暖的聲音」、「真的溫暖又在地」、「聽了很感動」、「影片很驚豔，一個政治人物有沒有心，從小地方就能看出」、「未來的女縣長加油」。