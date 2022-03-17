英格蘭足總盃本週末進行8強決戰，6支英超球隊加2支英冠球隊捉對廝殺，抽籤結果讓英超三大豪門避免提早交鋒，但8強全部作客，會不會成為足總盃這個「爆冷溫床」的犠牲者？請球迷拭目以待。

目前在英超積分榜排名前三的曼城、利物浦和切爾西，都沒有意外順利挺進足總盃8強。「紅軍」利物浦上月底在聯賽盃決賽PK險勝切爾西，本季首冠入袋，仍保有爭奪四冠王（聯賽盃、足總盃、英超、歐冠）的希望，而曼城和切爾西則依然是三冠王的競爭者。以下簡評4場8強對戰的勝負關鍵：

3/20 01:15 米德斯堡 vs. 切爾西

米德斯堡本季戰績不差，目前在英冠排名第6，有機會爭取升級。米堡在足總盃最好的成績是1997年的亞軍，當年決賽就是敗給切爾西，今年是繼16-17賽季後再闖8強，前兩輪都扮演英超殺手，第4輪PK氣走曼聯、第5輪加時賽1：0擊退熱刺。切爾西最近捲入俄烏戰爭的漩渦中，由於老闆阿布拉莫維奇是俄羅斯富豪，為免切爾西受到英國制裁而宣布出售球隊，但現在卡在英國政府的禁令而進退維谷。所幸球隊運作仍維持正常，加上球員將士用命，在聯賽盃決賽失利後拿下5連勝，包括英超3連勝穩住第3名，德國球星哈維茲(Kai Havertz)近況極佳，頂上前鋒位置近3輪進4球。但要注意的是，切爾西周中作客里爾的歐冠16強第2回合(2:1獲勝，兩回合總比分4：1晉級)，由於被英國政府限制作客的交通費用，因此球員可能要花更多時間往返。米堡以逸待勞，有機會再扮攔路虎，推薦米德斯堡+1勝。

3/20 20:30 水晶宮 vs. 艾佛頓

水晶宮近況大勇，各項賽事近9場比賽只輸切爾西，拿下4勝4和，包括上周末主場0：0逼和曼城，本季對戰「藍月亮」1勝1和。艾佛頓則陷入大麻煩，雖然足總盃連闖3輪，但英超卻苦吞4連敗，排名跌至第17位，與降級區的沃特福德同分但少賽3場，前切爾西主帥蘭帕德接手後戰績並無起色，這支在英超時代從未降級的名門，勢必要將注意力放在保級上，艾佛頓周中還要和近況甚佳的紐卡索聯進行一場補賽，可能會在足總盃輪換部份主力，推薦水晶宮勝。

3/20 23:00 南安普敦 vs. 曼城

本季英超有3支球隊是曼城剋星，分別是熱刺(主客雙殺)、水晶宮(主和客勝)和南安普敦(2和)，衛冕聯賽冠軍的曼城目前22勝4和3敗，這3隊就包辦了其中的3和3敗(另一場和局是對利物浦)。「聖徒」踢曼城頗有心得，可惜最近的狀況卻很糟糕，不僅吃下3連敗，近2敗還是在主場不敵下游球隊紐卡索聯和沃特福德。聖徒暫居第10名，保級問題不大，但要衝擊歐洲賽事資格也有不小距離，足總盃就成為最後希望。曼城在聯賽原本一枝獨秀，但最近4輪吞下1和1敗，被9連勝的利物浦追到只差1分，在兩隊還有一場正面對決的情況下，本季英超冠軍仍存在很大變數。曼城連2場比賽都踢成0：0，這在瓜迪奧拉執教後是很罕見的情況，不過曼城的進攻並沒有出現太大問題，久攻不下也算運氣欠佳，對水晶宮之戰就有兩次中柱加空門不進。曼城上一次3連不勝，已經是2017-18賽季的事情，當年是歐冠8強被利物浦主客雙殺，中間一場英超主場不敵曼聯。以曼城和南安普敦的近況推估，曼城絕不會讓聖徒寫下單季對戰3連不敗的紀錄，推薦曼城-1勝。

3/21 02:00 諾丁漢森林 vs. 利物浦

今年不只有米堡當英超殺手，諾丁漢森林也不遑多讓，第3輪1:0淘汰兵工廠、第4輪4：1屠殺萊切斯特城、第5輪面對英冠排名高居第3的哈德斯菲爾德再以2：1獲勝挺進8強，森林以強悍的防守和犀利的反擊致勝，在單敗淘汰的盃賽中容易讓輕忽他們的對手付出代價。森林目前在英冠排名第9，雖落後第3名的哈德斯菲爾德8分但少賽2場，和米堡一樣有機會爭取重返英超。利物浦前面也提過，聯賽9連勝10連不敗，是英超近況最好的球隊，周中補賽作客火拼5連勝狀況也很出色的兵工廠，順利以2：0過關，進一步追近曼城。雖然聯賽爭冠重要，但足總盃也是重中之重，利物浦上一次贏得足總盃已是2005-06賽季，近15個賽季也只有2011-12賽季挺進決賽但敗給切爾西。好消息是埃及前鋒薩拉(Mohamed Salah)已無大礙，可望先發搶勝。推薦利物浦-1和局。