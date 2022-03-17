國內邊境3月7日鬆綁以來，入境數逐日增加，中央流行疫情指揮中心今天統計，其中商務客入境人數從每周770人增至1882人，暴增140％，而第一批鬆綁入境者居家隔離今天10天期滿，其陽性率為何明天就會揭曉。至於本土疫情趨緩，衛福部長陳時中也提到，未來將會鬆綁特定區域配戴口罩的規定。

本土疫情今天再度+0，民眾關心暑假前是否有可能全面鬆綁口罩規定。陳時中表示，完全不用配戴的時刻「還要等久一點」，但會慢慢在一些特定區域漸漸不用戴，仍呼籲戴口罩的時間盡量愈多愈好。

而國內自3月7日起將入境檢疫、居家隔離天數從14天縮短為10天，並開放商務人士入境，今天正好是檢疫期滿日，陽性率如何？陳時中說，以往每周約有770名商務人士以專案方式入境，鬆綁後暴增至1882人，而這批首批入境者的陽性率為何，今天才會檢驗，結果明天出爐。

對於本土疫情趨緩，實聯制是否退場。陳時中表示，如果本土天天都0確診且管制措施不變，實聯制確實沒必要，但也強調現在邊境已經在解封，「相關工具還是要準備好」，像是以更資訊化的方式強化通報等，才能有備無患。