「F1 世界一級方程式賽車」2022 全新賽季將在本周六於巴林站正式開跑，緯來電視網賽在相隔17年之後再次取得轉播權，今日賽前記者會宣告今年22站賽程都將全程無時差提供直播，邀請全國車迷力挺。

緯來電視網總經理 鄭資益表示，為了回應台灣廣大車迷的殷殷期盼，緯來電視網早在去年就極力爭取，將 2021 最後兩站賽事帶回螢光幕前，並和大家一起見證 Lewis Hamilton 以及 Max Vertappen 上演頂尖車手對決，在最終回合「阿布達比站」才決定誰登上年度冠軍車手的寶座！堪稱近年來最吸睛、最戲劇性的賽季畫下完美句點，也讓緯來電視網寫下 0.66 的收視佳績。

今年，緯來電視網將秉持初衷，為廣大車迷送上最優質的比賽內容，2022F1 全季 22 站賽事都將以「零時差」直播的形式呈現給觀眾，希望大家能繼續給緯來支持鼓勵，一起欣賞絕無冷場的 F1 精采賽事！

迎接 2022F1 全新賽季，緯來體育台也以黃金轉播陣容應戰，包括賽事主播高名賢以及張暘，搭檔資深球評許俊麒，以及最專業的轉播團隊，保證可以讓車迷朋友們體驗親臨賽事現場的震撼。