大陸女星劉亦菲以一張精緻臉蛋、五官和清新氣質，被網封為「神仙姐姐」，天生麗質的劉亦菲美到讓外界驚豔，而劉亦菲今（17日）就曬出多張踏青照，其中一張是她騎腳踏車自拍，劉亦菲肌膚白皙、側顏精緻，絕美自拍照宛如公主般夢幻。

劉亦菲今凌晨在微博曬出多張戶外踏青照，只見她現身在油菜花的田園中玩自拍，其中一張是劉亦菲拍下騎腳踏車的自己，她一頭長髮順著風往後飄逸，照片中，劉亦菲大方露出整張側顏，但仍無損她的高顏值，劉亦菲肌膚光亮白皙、五官精緻，畫面相當唯美，稱她是「神仙姐姐」一點都不為過。

劉亦菲曬出多張戶外踏青照。（圖／取材自劉亦菲微博）

劉亦菲天生麗質，陸網日前還傳出野生劉亦菲搭高鐵照，只見劉亦菲低調戴著黑色口罩、坐在靠窗的位子休息，她低頭滑一下手機後就閉眼休息，而在網友拍下的無P圖中，劉亦菲一張瓜子臉絕美，她一雙濃眉大眼和挺鼻相當俏麗，讓民眾一眼就認出劉亦菲。

野生劉亦菲搭高鐵，口罩擋不住絕美顏值。（圖／取材自新浪娛樂）

其實，劉亦菲不只無P照驚人，親民的她也不吝嗇公開素顏，劉亦菲日前曬出素顏自拍照，還幽默寫下：「頭髮長好長了，哈哈」，躺在床上的劉亦菲，五官精緻、肌膚狀態極佳，而她還拍到身後刻著金邊、葉子花紋的床頭框，也讓劉亦菲的素顏自拍宛如公主般夢幻。