烏克蘭與俄羅斯戰火越演越烈，為了幫助受戰難的烏克蘭學生，臺北大學校友總會發起募集獎助學金計畫，擬供50名烏克蘭學生到校就讀，且每人每年可獲5000美元獎助學金。除了提供獎助學金外，校方也將研擬學雜費及住宿費減免、心理諮商、就業媒合等措施，盼讓烏生來台安心就讀。

北大校友總會表示，基於人道關懷，校友總會理事長林錫埼、榮譽理事長謝士滄等許多關心烏克蘭情勢的校友討論決議，用募集獎助學金方式，資助來台就讀的烏克蘭學生，並由北大校長李承嘉率領行政團隊，盤點校內資源，最終擬定具體方案。

北大指出，目前規畫招募50名學生，每人每年可獲5000美金，作為攻讀學士4年、碩士2年及博士3年的生活津貼，目前校內也有全英語授課的「永續創新國際學院」，適合烏克蘭學生就讀，其他各系院也開放招收外籍學生，另外也會提供成績優良學生學雜費減免，以及免費華語文課程。

北大表示，針對經濟困難的烏克蘭學生，目前計畫透過宿舍費減免或免收機制，給予妥適扶助，還會提供英語心理諮商，安撫受戰事波及的學生，希望結合跨單位輔導機制、多元文化活動，讓烏生安心就學，若有工讀、實習或職涯發展需求，校方也會給予校內工讀機會，並透過校友總會媒合就業機會。