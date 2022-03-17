由於疫情的關係，日籍樂天女孩彩香已連續兩年無法前往台灣，彩香直呼好想念台灣的大家和最愛的中壢牛肉麵，希望今年在疫情好轉的情況下，能夠盡快和大家在球場相見。

彩香也表示私下都有持續與樂天女孩保持聯絡，「琳妲和孟潔還特地寄土產和新的球隊商品來日本給我，真的很感動。」近日彩香受北海道市政府之邀，前往北海道名寄市，體驗當地好吃又好玩的景點。

頗有觀光宣傳大使架式的彩香熱絡地介紹說：「名寄市的雪質是日本第一名的，當地還會舉辦名為『名寄雪質日本第一祭典』的活動，此外東京奧運會上受到關注的冰壺、白雪覆蓋的森林中的北歐式滑雪、冰天雪地中讓身體暖和的帳篷桑拿及觀星之旅都是這邊不可錯過的行程。」

熱愛運動的彩香也特別介紹一支北海道的職業排球隊，有台灣出生的張育陞選手正在該隊發光發熱，而日本職業棒球隊北海道日本火腿隊的王柏融更是彩香心中唯一的偶像。

彩香說：「名寄市不僅有許多好玩的滑雪行程，知名的成吉思汗燉羊肉也十分美味，真的是一個相當有魅力的地方，各位朋友們有空一定要來名寄市體驗一次看看喔。」