童年是無法再從頭來過的，家有發展遲緩兒童更應把握6歲前的黃金治療時期，讓孩童透過遊戲提升手眼協助、運筆握力等精細動作。學齡前兒童在幼兒園的精細動作發展影響生活，吃飯、玩遊戲、抓握玩具、做勞作都與之相關，常有家長詢問：「我的小孩都不會拿剪刀，該怎麼教？」「每次教他握筆卻怎麼拿就怎麼奇怪，總是學不會？」衛生福利部臺北醫院復健科職能治療師林雲平表示：「在教怎麼拿剪刀、怎麼握筆之前，先陪孩子發展精細動作的能力才是關鍵。」

5歲的樂樂在幼兒園常需要完成各種勞作或參與各種遊戲，但對於連湯匙都拿不穩的她，要運筆著色畫圖、握剪刀剪貼、組合積木…等都是困難，越失敗就越不想嘗試，樂樂並不快樂。林雲平職能治療師建議，發展遲緩兒童的父母可透過有趣的遊戲訓練孩子的精細動作，讓孩子逐漸學習「抓握技巧」、「掌內操作」、「工具使用」等能力，在進行遊戲時，維持手腕向上抬高約30度的角度，是最好的操作姿勢，好操作也好施力，幫助手腕有好的穩定度，更好的進行精細動作遊戲治療。

無法完成精細動作與「手腕穩定度不足」、「手指靈活度不佳」、「手部分化能力不足」等，林雲平職能治療師不藏私，公開6款可提升精細動作的遊戲，鼓勵家長陪孩子一起玩遊戲做訓練治療：

一、牆上的蘋果樹：印出大樹圖案的紙後，貼在與孩子眼睛視力平行的牆上，鼓勵孩子捏取圓點點代表蘋果的貼紙樹在樹上，也可以讓孩子沿著大樹圖案的邊線去貼貼紙，或列印孩子喜歡的卡通圖案，將貼紙圍繞或覆蓋在卡通人物上面，都可提升手腕穩定度。圖案或貼紙都可以自行設計，但不宜太複雜困難。

二、瓦楞紙戳洞洞：將有較粗線條的圖案貼在瓦楞紙上，鼓勵孩子拿著沒有墨水的原子筆，沿著圖案線條戳出小洞洞，最初只要戳在線上都算完成，之後可循序漸進提升困難度，例如每個洞洞之間的距離要差不多，可提升手腕穩定度也讓孩子越玩越有趣。

三、彈珠水餃：準備黏土與彈珠給孩子，鼓勵孩子透過黏土的可塑性，將黏土搓圓、壓扁，最後放入彈珠包好，再塑形成水餃或湯圓等指定形狀，提升手指靈活度。請家長務必留意，進行此遊戲要避免孩童誤食造成危險。

四、唱跳手指謠兒歌：家長陪孩子一起唱跳手指謠兒歌，透過節奏輕快並搭配手部動作的童謠影片，活動運用手指完成各種指定的動作，提升手指靈活度。更簡單點的可以只進行比數字或猜拳練習。

五、存錢筒：準備一些1元硬幣，鼓勵孩子使用前兩指的指尖去一個一個捏摳起錢幣，丕放入手掌心中，用後兩指包住硬幣不要掉落出來，直到拿起滿5個後，再試著使用拇指從掌心一次推出一個錢幣至手指尖，逐一投入存錢筒中。反覆操作。可訓練手指的分化擊掌內控制能力。

六、3指轉瓶蓋螺絲：準備蓋好瓶蓋的小罐子及小橡皮擦，讓孩子先用無名指及小姆指抓握住小橡皮擦，再鼓勵孩子在此動作下，以大姆指、食指、中指這3指共同施力，轉動打開瓶蓋。若無小橡皮擦也可以用其他物品替代，例如隨身碟、小小積木、不紮手的小螺絲類物品。可提升手指分化能力，進而提升剪刀、握筆方面的控制力。