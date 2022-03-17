桃園市內壢社福館17日開幕，1、2樓設置親子館，3樓設置公托中心，4樓設置內壢家庭服務中心及安家實物銀行，桃園市長鄭文燦在開幕日與小朋友體驗製作草莓大福和幸運御守，並期盼將桃園打造為年輕家庭的首選，降低年輕家庭的負擔，提供更友善的托育環境。

鄭文燦指出，截至目前為止，中壢區已完成設置4處公托中心、3處社區公共托育家園及2處家庭服務中心。內壢親子館為中壢第4處親子館，其中規劃0至2寶寶專區及2至6歲混齡區；內壢公托中心為中壢第4處、桃園第17處公托中心，每月收費9000元，並特別針對低收入等弱勢家庭保留20％優先入學名額。

而內壢家庭服務中心則是中壢第2處、桃園第14處家庭服務中心，中心內設置安家實物銀行，可提供內壢生活圈需要幫忙的民眾生活所需物資，期盼結合微型社福設施與地方生活圈，提高社會福利服務可及性。

他談到，截至今年3月全市已設置20處親子館及3台行動親子車，目前仍有11處籌辦中；公托中心已開辦17處，另有20處籌辦中；家庭服務中心已設置14處，目前仍有1處籌辦中。此外，全市立案私托中心共計113家，其中106家簽約成為準公共化私托中心，簽約率達95％；而中壢區私立托嬰中心加入準公共化比例達100％，有效降低年輕家庭負擔，滿足中壢共托育服務需求。

社會局長鄭貴華表示，中壢內壢公托中心自即日起至3月31日下午5時受理報名登記，採電話預約，並至現場登記報名，將於4月6日上午10時辦理抽籤作業，同日於公托中心臉書粉絲專頁公布抽籤結果。