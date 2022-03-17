近日臉書上出現一則貼文，有飼主表示要帶有攻擊性行為的米克斯黑犬「歐嘎」執行安樂死，引起網路留言撻伐，擔憂歐嘎已遭遇不測。北市動保處今表示，安樂死恐不符相關法規，已介入瞭解，歐嘎目前沒有生命危險，飼主已同意繼續送養。

「忍者軍團家」日前在臉書PO文表示歐嘎因過去創傷經驗，每日活在緊張、恐懼與焦慮中，就算以藥物治療效果也有限，甚至為了攻擊其他狗掙斷項圈，也有攻擊人的案例，雖將歐嘎視為自己的孩子，也曾仔細評估收編的可能，但他們能力不足，讓歐嘎與其他毛孩沒有風險與壓力地共同生活。

「忍者軍團家」強調，盡一切努力後，做出安樂死決定，心裡比任何人都痛，但目前這是能為歐嘎及其他孩子做出最好的安排，若認識適合歐嘎的環境與飼主，請聯絡他們，很感謝大家的支持與關心，讓我們能與歐嘎一起有血有淚，但也幸福地生活到現在，可惜這樣的幸福，我們給不起永遠。

動保處16日晚間確認犬隻「歐嘎」的狀況，犬隻狀態良好，並無受傷、受虐，也沒有害怕飼主的情形，但對環境比較敏感，動保處也向飼主完整說明動保法對安樂死的相關規定，飼主也理解不得因為犬隻有攻擊性就做安樂死，會繼續幫歐嘎尋找合適的送養家庭。

動保處轉述，飼主認為，因為歐嘎在做行為治療，需要跟飼養家庭一起完成，若貿然更換環境，攻擊性的狀況可能會更加嚴重，接納新環境也需要一段較長的適應期，所以希望歐嘎的下一個家庭就是牠一輩子的家，且可配合他們一起進行治療，才能順利幫歐嘎融入新的家庭。

動保處進一步說明，具攻擊性之寵物是否得安樂死，依據本國動物保護法第12條第6款規定得進行宰殺動物的條件為「為避免對人類生命、身體、健康、自由、財產或公共安全有立即危險。」只適用於危險發生的當下，並非指寵物具有攻擊性就能安樂死，在危險的狀態解除後，就已經不適用。

動保處表示，因為各國法令規定不同，以致民眾誤解以為寵物具有攻擊性可以安樂死，但在飼主可控制的狀況下帶寵物去給獸醫師做安樂死的情境，是不會符合法規的。