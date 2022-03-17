菲律賓籍移工阿賓（化名）5年前在家鄉自行注射凡士林增大陰莖粗度，不料此類填充物久了會有發炎硬化效應，他來台工作後下體感染發炎，痛到受不了求醫，醫師緊急切除發炎組織與皮下異物，雖保住命根子，事後恐有包皮過短與慢性纖維化的後遺症。

25歲阿賓從菲律賓來台工作，他5年前還在菲律賓時，嫌自己「雞雞」太小，聽聞朋友之言，在包皮下注射凡士林填充物，增大陰莖粗度。

阿賓打完明顯腫大，直徑約增加約1至2公分，讓他感到滿意，不料這樣的充物與矽膠隆乳同樣效果，久了會有發炎硬化的副作用。他來台工作後疼痛感日漸劇烈，一看下體注射部位發紅產生硬塊，硬塊位置還會位移與擴散，嚇得他趕緊跑到台南市立安南醫院掛急診求醫。

台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍觀察，患者的陰莖前端因注射異物關係，注射部位變硬增厚，造成包皮嚴重腫大。阿賓向醫師哭訴疼痛感已影響正常生活，雙方討論後，決定動手術將異物與發炎組織切除，因感染還不嚴重，患者仍可保住陰莖。

董聖雍表示，阿賓的命根子雖保住，後續仍可能有包皮長度不足與陰莖慢性纖維化等後遺症，需繼續保持回診追蹤觀察。

董聖雍表示，凡士林為石化提煉，不被人體吸收，注射後的確有擴大效果，東南亞國家有不少年輕男子以注射凡士林方式讓命根子增粗，台灣人則流行入珠加粗生殖器，這些外來的異物都可能造成細胞發炎與慢性纖維化，造成疼痛與潰瘍，嚴重甚至惡化成壞死性筋膜炎。

董聖雍指出，想要增大生殖器尺寸，目前有脫細胞真皮陰莖增大手術，是取自人體的真皮組織，經過殺菌及抗排斥處理後做成填充材料，可與身體血管組織穩固融合，注射後較為均勻美觀，也沒有排斥反應，已廣泛使用在整型醫學領域數十年。