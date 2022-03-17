24歲中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，擁有甜美外型以及Ｅ罩杯的傲人身材，去年加入啦啦隊後，人氣水漲船高，IG上已有超過百萬人追蹤，個性活潑開朗的她，除了參加多檔綜藝節目，出過多次性感寫真，還經常在IG上分享生活，日前她PO出四張吸睛的火辣照片，並對著鏡頭輕輕微笑，模樣甜美可愛，讓許多網友直呼：「戀愛了！」

林襄17日在IG張貼她在窗邊拍攝的照片，只見她穿著一套米黃色的外套，配上同款顏色的寬褲，略微露出性感的小肚子，十足撩動粉絲的情慾。她在配文寫下，「有太陽就開心」並搭配日出跟愛心表情符號。同一啦啦隊的巫苡萱、倪暄、嘎琳等人在留言刷一排愛心。值得一提的是，該張照片由另一隊友伊伊拍攝，通過閨蜜視角，將她的花容月貌拍攝得相當清新可人。

此貼文一出，時隔兩小時湧入了破百留言數，直言林襄的笑容人見人愛，是位十足的陽光甜女孩，只要有她在身邊心情就會很愉快，紛紛留言表示，「是仙女襄！難怪打開IG會這麼襄(香)」、「你是向日葵吧」、「看到你的笑容就開心」、「哇林襄姐姐超級好看的」、「有林襄一天的動力來源就補足了」，另外，還有眼尖的網友點出林襄有腹肌，生性幽默的她，回覆一個哭臉表情符號，十分有趣。