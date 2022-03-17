一名住在高雄的男網友上網徵求沒禮貌的女生，時薪2500元，工作內容就是跟他一起回家吃飯，表現出超不尊重人的樣子，讓他的家人知難而退，不要再逼他脫單結婚了。超狂工作引發網友熱議，不少人看到優渥的薪水直呼，讓我來吧！

一名男網友近日在臉書社團《偏門工作》上發文，，表示想徵求一位女性跟他回家吃飯，時薪2500元，個性要很跩、很沒禮貌，和他回家以後要表現出不尊重人的樣子，因為他要讓家人知道，他找的女性朋友都是這類型的，希望能藉此杜絕各種催婚的聲音，因為他喜歡的是男生。

超狂工作吸引超過5000人狂讚，不少網友紛紛留言表示讓我來！「會摳腳和挖鼻屎吃的可嗎？吃完還會分享心路歷程，真心推薦」、「家長最不喜歡我了，選我正解」、「我可以，我超跩，跩到六親不認」、「平均每三句有一句會問候人家祖宗」。由於這份工作的薪水實在很誘人，甚至有男網友開玩笑說，我都想要女扮男裝去應徵了。

也有網友好奇說，萬一家人看到跩跩的女生，反而覺得對方很真性情、很可愛，這樣要怎麼辦？對此，原PO開玩笑說「只能先把女生處理掉！」另有網友建議說，還是乾脆跟家裡面的人攤牌，告訴家人你就是喜歡男生，直接帶男生回家，男網友則搖頭拒絕說，他可能會被打死。