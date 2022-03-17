屏東縣萬丹鄉台88快速道路西向13.8公里處，17日發生一起死亡車禍，62歲李姓女子駕駛小客車突遭到掉落鐵片砸死，據悉，該名死者為某高中資深的健戶專科老師，平時教學相當認真，校方與師生聽聞噩耗都深感遺憾。

據了解，李女為高雄某高中健護專科老師，在校內任教17年，對教學相當具有熱忱，該校的所有學生幾乎都上過李女的課，未料李女在開車前往學校的路上遇劫，校方師生聞訊皆悲慟不已。

警方指出，該起車禍發生在17日早上6時51分，路過民眾見到該車停駛在台88線西向13.8公里處的內線車道，察覺有異而報案；警方到場發現李姓女駕駛已明顯死亡，初步研判李女應是遭前方車輛掉落的鐵片砸中，重量約為2.5公斤，但尚未確定是哪輛車，目前積極調閱相關影像追查。

警方說，該車僅有李姓女子1人，案發後因該車一直停駛在內線車道，所以有一度造成交通不順暢，直到11點該車遭拖吊離開後，交通恢復順暢。