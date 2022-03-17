桃園中壢慈惠堂為消防人員點燈祈福感謝救災付出。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

近期桃園工廠頻繁發生火災，消防人員疲於奔命，中壢慈惠堂17日舉辦點燈活動，為桃園市所有消防人員點燈祈福，也感謝消防人員為社會付出，期盼繼續守護桃園市民安全。

中壢慈惠堂董事長陳燦宏表示，中壢慈惠堂供奉主神為瑤池金母，至今已經有70年，是地方居民的信仰中心，平時信徒眾多，逢年過節期間更有萬人空巷的盛況，除在地居民會前來參拜，外地遊客也會慕名前來參拜，同時對於各項社會公益活動也是不遺餘力，捐贈桃園市消防局8輛消防車、救護車及勤務車等，期盼協助提升消防救災量能。

消防局說，特別感謝慈惠堂對於桃園消防局的照顧，除今年為所有消防人員點燈祈福外，車輛器材方面更是給予實質的幫助，包括曾要價近400萬的小型水廂消防車給轄區興國分隊使用外，今年更是籌備捐贈後勤車，期盼能透過這次的點燈祈福活動保佑桃園境內無災無患，所有消防人車出入平安、勤務順遂。