雲林縣2020年6月提前完成國中、國小班班有冷氣目標，採各班自付電費及縣府酌量補助方式。教育部最近宣布今年2月完成高中以下學校冷氣裝設，冷氣電費由政府補助。雲林縣教育處長邱孝文表示，教育部行文各縣市將補助4個月冷氣費，雲林縣各校若本學期已向學生預收應退款，但如有超吹仍應自付。

雲林縣府2020年在全縣151所國小、35所國中裝冷氣，包括教室、圖書館、視聽教室、資源教室、行政辦公室，共計6021台冷氣。

前年6月開吹後，縣府為鼓勵學生節能概念，電費由各班自付，大多使用儲值卡，縣府另酌量補助每人每學年100元至800元不等的電費，視各校學生數多寡而有不同金額。

教育部去年推動班班有冷氣政策，並宣布冷氣電費由中央補助，各縣市最近都已接獲公文。中央補助學校冷氣電費是每年5月、6月、9月、10月的上課日，每月22日、每天吹8小時為限。

雲林縣有些學校本學期開學時已向學生預收冷氣電費，有家長最近得知中央埋單學生在校的冷氣電費後，詢問校方會不會退款。

教育處長邱孝文今（17日）表示，雲林縣會遵循中央政策，不該收費的就不收費，各校如有超出中央補助範圍外的使用時間，仍必須自付電費。

但邱孝文也說，若目前有學校開冷氣的話，不在中央補助的4個月內，仍需使用者付費，到5月才適用中央政策，但校方該退款的還是要退回。

他表示，教育部會補助縣市政府一筆電費，以學生數、班級數概算，有些學校可能1天不會吹到8小時，大校、小校電費平均起來應該是夠的。

最近也有家長質疑教育部不補助特教班、資源班冷氣電費，邱孝文表示，中央有補助的是普通教室、專科教室、圖書室、集中式的資源班，抽離式班級未補助，但這類用量不大、學生也不多。