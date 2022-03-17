根據標普全球公司旗下汽車產業研究部門S&P Global Mobility出具的最新報告，俄烏戰爭恐將導致今明兩年的全球輕型車產量大減520萬輛。

S&P Global Mobility周三將其2022年和2023年全球輕型車產量預測均調降260萬輛，分別降至8160萬輛和8850萬輛。

這場戰爭已經造成物流和供應鏈方面的問題，並導致關鍵的車用零件陷入短缺，尤其是許多汽車製造商的線束（wire harnesses）都是從烏克蘭採購。

因為這場大流行病，以及受到半導體晶片持續短缺影響，汽車產業的供應鏈本來就相當緊缺，現在俄羅斯和烏克蘭爆發戰爭使供應鏈問題更是雪上加霜。

標普表示，歐洲汽車生產受阻的情況將最為嚴重，該公司將歐洲的產量預測調降170萬輛，其中消失的近100萬輛是因為俄羅斯和烏克蘭的需求下滑，其餘則是因為這場戰爭造成晶片和線束等零件短缺。

相較之下，標普將其北美區2022年和2023年的輕型車產量預測僅分別調降48萬輛和54.9萬輛。

根據標普的數據，烏克蘭製造的線束大約45%外銷德國和波蘭，這使得德國汽車製造商面臨高度的曝險。自俄羅斯在3周前入侵烏克蘭以來，福斯和BMW等德國汽車製造商受到的衝擊最大。

福斯執行長Herbert Diess在本周稍早前曾表示，因為零件供應問題，這場戰爭已經使福斯今年的前景生變，公司正在將部分生產從歐洲轉移到北美和中國，以應對這場戰爭造成的供應斷鏈問題。

BMW周三宣布，受到烏克蘭危機影響，該公司將其汽車部門今年的利潤預測從介於8%～10%下修至介於7%～9%。

此外，標普表示，從現在一直到2030年，全球輕型車總產量估將減少近2500萬輛。