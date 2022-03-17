捷運蘆洲站出口「蘆洲希望城市」身障坡道長期被機車族違停霸佔，嚴重影響身障者進出安全，民眾投訴無門，憤而找上新北市議員彭佳芸，彭佳芸今(16)日會勘，台北市政府捷運工程局回應，身障坡道由台北捷運公司及社區管委會共同管理，北市工程局將在此設置2處違停標誌，並請捷運警察加強巡檢。

位於蘆洲捷運站出口，超過1000戶的大型聯開宅「蘆洲希望城市」，日前經過漏水、單車停放、管理費爭議後，近日又遭人陳情當初設計的身障坡道遭貪圖方便的住戶變成機車專用道，影響身障以及行動不便的長者的權益。

新北市議員彭佳芸表示，住戶不斷反映問題，但因為此事涉及雙北政府各機關以及管理委員會，問題遲遲無法改善，過程中，居民覺得各機關不斷互踢皮球各自為政，絲毫不把身障與行動不便朋友的權益放在眼裡。

此外，一旁的仁愛街十分狹小，不僅標線斑駁、人行空間也設計不佳，市民人行走間發生交通意外事故的情形不斷，又礙於公私產權複雜遲遲無解，住戶只能整天冒著身命危險出入，一定要盡改善，攸關新北市民權益，希望市府能做就應該優先來做。

台北市政府捷運工程局表示，身障坡道由台北捷運公司及社區管委會管理，考量設施影響層面大，還可能涉及公共安全問題，現階段決議在設置2處違停標誌，並請捷運警察加強巡檢開單，後續視成效調整。