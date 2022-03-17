屋齡已超過40年的高雄中學「第七棟」校舍，耗時2年在雄中百年校慶前完成校舍重建，並取得使用執照，成為雄中的最佳生日大禮。（高市府工務局提供／洪浩軒高雄傳真）

屋齡已超過40年的高雄中學「第七棟」校舍，耗時2年在雄中百年校慶前完成校舍重建，並取得使用執照，成為雄中的最佳生日大禮。（高市府工務局提供／洪浩軒高雄傳真）

屋齡已超過40年的高雄中學「第七棟」校舍，為了配合鐵路地下化及綠園道等工程，並考量建築物耐震度不足的安全性，經校友洪四川基金會捐資及教育局編列斥資逾1.1億餘元，耗時2年在雄中百年校慶前完成校舍重建，並取得使用執照，成為雄中的最佳生日大禮。

高市府工務局表示，高雄中學第七棟校舍位於校園北側，緊鄰鐵路地下化後新建的綠園道，由於建築物過於老舊，且有耐震度不足的安全問題，決議將該建物拆除重建，共耗時2年多完工佔地約7萬8321平方公尺的新建校舍，並於去年12月13日取得使用執照。

高雄中學校內最早的建築物名命為「紅樓」，除了象徵悠久的創校歷史外，也是無數雄學子年少青澀時成長的城堡，高雄中學第七棟校舍延續紅樓的建築文化及精神，更透過新校舍改建，搭配校外綠園道空間重塑校園開放環境，未來將成為雄中建築新亮點。

高市府工務局新工處表示，新建完工的第七棟校舍為地上4層、合計30間普通教室的教學大樓，符合雄中師生及家長的基本安全需求，更能提升教師教學環境品質並提供學生適當學習空間，也符合教育部頒定的高級中學設備基準。

高市府工務局新工處補充，校舍施工期間更榮獲「2021年工程品質金質獎」金質獎殊榮，規畫設計有基地保水、日常節能、水資源、汙水與垃圾改善等四大綠建築指標。另外，由於新建校舍鄰近綠園道，於1樓及3樓西側皆設置半戶外平台及露台，讓師生可以在課餘逗留之際眺望綠意盎然的綠園道。