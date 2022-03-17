3、4月是台南市西港區金砂里花旗木的花季，目前花開達2成。（張毓翎攝）

即使花旗木僅開2成，但沿線的花海，平日吸引很多民眾來賞花。（張毓翎攝）

台南市柳營區尖山埤江南渡假村近200株的花旗木也陸續綻放，園方即日起至4月10日舉辦IG攝影比賽。（尖山埤江南渡假村提供／張毓翎台南傳真）

春暖花開，3、4月是台南市西港區金砂里花旗木的花季，目前花開達2成，本周末賞花季開幕，西港區公所結合市集、裝置藝術及音樂等活動，行銷在地春天最美的粉紅景致；另在台南市柳營區尖山埤江南渡假村，園內近200株的花旗木也陸續綻放，園方即日起至4月10日舉辦IG攝影比賽，吸引攝影玩家和賞花客造訪。

西港區公所祕書蔡采真說，金砂里有數百棵的花旗木，連綿約2公里，每花季人潮熱絡，即使現在花開約2成，近日仍有許多民眾會來看花，了解最新花況，西港花旗木賞花季今年將於3月19日開幕，公所結合替代役男社造發表會，以及小農市集等，增添活動豐富度，也藉此預告花季的來臨。

西港金砂里花旗木步道旁，可見一畦畦的波斯菊花田，即使花旗木僅開2成，但沿線的花海，平日吸引很多民眾來賞花。公所表示，步道沿線擺設替代役用3個月時間製作的花架，開幕當天也會安排趣味闖關活動，成功過關者可以獲得西港胡麻油等在地好禮。

每年約3月中至4月底，尖山埤江南渡假村的花旗木陸續綻放，園方說，園內花旗木已開2成，預計清明節將迎來最佳賞花期，適逢花季，也鼓勵民眾走出戶外，即日起至4月10日，遊客入園拍下花旗木並上傳IG，並依官網活動辦法標註江南渡假村等資訊，就有機會免費獲得住宿券及消費抵用券。