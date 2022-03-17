韓國樂天集團在2017年薩德部署事件之後，遭到中國消費者抵制。面臨業績大幅下滑，樂天決定關閉在上海的中國總部，將業務重心轉往東南亞市場。韓國SBS電視台對此評論認為，「樂天終於不再迷戀中國市場」。

大陸觀察者網引述多家韓媒16日的報導，指2017年樂天提供韓國軍方設置薩德系統的用地之後，一向依賴中國市場的樂天被認為「不智不義」，此後遭到抵制，業績一路下滑，多條業務線早已陸續撤離中國市場。

朝鮮日報報導，由於樂天在大陸多家子公司關閉，總公司已經沒有存在的必要，因此，樂天正準備關閉位於上海的中國總部，這一決定是集團去年底做成的，目前就剩整理文件的程序。

然而，中國總部的關閉，不代表樂天這一品牌告別中國市場，樂天百貨成都店還會繼續運營，樂天化學仍將繼續推進相關項目。

報導指出，樂天集團1994年進入中國發展。2012年，樂天成立了上海的中國總部，樂天控股、樂天購物、樂天化學分別持股70％、15％、15％，試圖進一步擴展在中國業務。到了2017年，光是樂天瑪特超市在中國就超過了110家，樂天集團總銷售額的70％都來自中國消費者，中國被視為樂天海外市場的核心。

新華社曾評論指出，如果說部署薩德是在中國背後「捅刀子」，那樂天提供薩德用地的草率決定，「無異於為虎作倀」。對於這樣的樂天，「中國不歡迎」。

中國民間也對樂天的做法極為憤慨，一些民眾自發抵制樂天相關產品。此後，樂天業績一再下滑，還多次傳出「賤賣」部分業務。2018年開始，樂天陸續撤出了在中國市場的的樂天瑪特、百貨、飲料等業務。

目前，樂天正著力拓展東南亞市場，今年，樂天超市將繼續在越南開設分店，此外，樂天超市的新負責人在上任後第一次出差就去了印尼。